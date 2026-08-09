430 млн фунтов ради Добби: фанаты Гарри Поттера заставили изменить энергопроект
Как пишет газета The Telegraph, именно здесь снимали сцену гибели любимого фанатами домового эльфа. После выхода фильма поклонники стали считать это место его символической могилой: на дюнах появились камни, расписанные фанатами, и носки – отсылка к персонажу.
Планировалось, что через пляж пройдет кабель проекта Greenlink стоимостью 430 млн фунтов, который должен передавать электроэнергию между Великобританией и Ирландией.
После того как информация о маршруте появилась в СМИ, разработчики получили сотни возмущенных звонков. В итоге проектировщики связались с властями и скорректировали маршрут, чтобы кабель не проходил через место, которое фанаты считают могилой Добби.
Harry Potter hayranları, Galler'de Dobby'nin mezarından geçen 430.000.000 sterlinlik enerji projesinin rotasını değiştirtti. pic.twitter.com/9mEC6fa9Vi— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) August 9, 2026
Ранее фанатов Гарри Поттера попросили не приносить носки на могилу эльфа Добби.