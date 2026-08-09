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Мир

430 млн фунтов ради Добби: фанаты Гарри Поттера заставили изменить энергопроект

430 млн евро ради Добби: как фанаты Гарри Поттера изменили большой проект, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 21:48 Фото: соцсеть Х/@Potterhead Posts
В Уэльсе разработчикам пришлось изменить маршрут крупного энергетического проекта после массовых обращений поклонников "Гарри Поттера". Причиной стала "могила" Добби на пляже Freshwater West в Пембрукшире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Telegraph, именно здесь снимали сцену гибели любимого фанатами домового эльфа. После выхода фильма поклонники стали считать это место его символической могилой: на дюнах появились камни, расписанные фанатами, и носки – отсылка к персонажу.

Планировалось, что через пляж пройдет кабель проекта Greenlink стоимостью 430 млн фунтов, который должен передавать электроэнергию между Великобританией и Ирландией.

После того как информация о маршруте появилась в СМИ, разработчики получили сотни возмущенных звонков. В итоге проектировщики связались с властями и скорректировали маршрут, чтобы кабель не проходил через место, которое фанаты считают могилой Добби.

Ранее фанатов Гарри Поттера попросили не приносить носки на могилу эльфа Добби.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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