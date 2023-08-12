Убийство кандидата в президенты Эквадора: у подозреваемых нашли целый арсенал

Шесть человек, задержанных по подозрению в убийстве Фернандо Вильявисенсио, претендента на должность президента Эквадора, оказались гражданами Колумбии, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, по подозрению в организации убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио задержали шестерых граждан Колумбии. Как заявил глава МВД Эквадора Хуан Сапата на пресс-конференции, подозреваемые входят в организованный преступный синдикат.

В ходе рейдов, последовавших за убийством политика, полицейские Эквадора обнаружили у подозреваемых целый арсенал: винтовку, пулемет, четыре пистолета, три гранаты, большое количество боеприпасов, а также два мотоцикла и угнанный автомобиль. Седьмой участник преступной группы умер от ран, полученных в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов, его национальность не уточняется.

После убийства Фернандо Вильявисенсио в Эквадоре по распоряжению президента объявили трехдневный траур и ввели чрезвычайное положение сроком на два месяца. Власти страны и участники предвыборной кампании заявили о намерении жестко пресечь разгул организованной преступности.

"Банды контролируют уличную преступность... Ситуация с контролем за оборотом оружия хуже с каждым днем. Оружие, которое было у преступников, сравнительно новое. У тех шестерых участников покушения, которых задержали накануне, были пулеметы и гранаты. А ведь Эквадор исторически был очень мирной страной", – заявил действующий вице-президент и кандидат на должность главы государства Отто Сонненхольцнер.

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили в столице страны, городе Кито, менее чем за две недели до выборов сразу после встречи с избирателями. Его убили выстрелом в голову. 59-летний Вильявисенсио в прошлом занимался журналистикой, был депутатом и оппозиционным политиком. На момент его убийства кандидат, согласно соцопросам, пользовался поддержкой примерно 7,5% избирателей.

