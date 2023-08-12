Зеленский уволил всех руководителей военкоматов

Зеленский заявил, что из-за коррупционного скандала уволены все руководители военкоматов, сообщает Zakon.kz.

Увольнение всех руководителей региональных военкоматов случилось на фоне масштабного коррупционного скандала.

Сам президент Украины в своем Telegram-канале написал, что всего уже имеется 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов, 33 подозрения.

"Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования", – написал Зеленский.

Реализовать это решение президент поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.