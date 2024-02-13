Ряд руководителей ДП города Алматы уволили после служебной проверки

Ряд руководителей ДП города Алматы уволили по итогам служебной проверки по фактам хищения оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе МВД РК, освободили от должности их в соответствии с рекомендацией дисциплинарной комиссии.

"Приказом министра внутренних дел освобождены от занимаемых должностей ряд руководителей ДП города Алматы и его служб. Кроме того, освобождены также ряд ответственных сотрудников городского департамента", – говорится в сообщении.

Ранее Департамент полиции Алматы опроверг информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях.