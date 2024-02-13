Ряд руководителей ДП города Алматы уволили после служебной проверки
Фото: polisia.kz
Ряд руководителей ДП города Алматы уволили по итогам служебной проверки по фактам хищения оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе МВД РК, освободили от должности их в соответствии с рекомендацией дисциплинарной комиссии.
"Приказом министра внутренних дел освобождены от занимаемых должностей ряд руководителей ДП города Алматы и его служб. Кроме того, освобождены также ряд ответственных сотрудников городского департамента", – говорится в сообщении.
Ранее Департамент полиции Алматы опроверг информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях.
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