"Улицы разбитых фонарей": умерла четвертая актриса из сериала

В Санкт-Петербурге в возрасте 91 год умерла заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева. Эта смерть стала четвертой потерей в 2024 году среди актерского состава сериала "Улицы разбитых фонарей", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе "Петербург-концерта", в котором она проработала более 40 лет.

Отмечается, что актриса скончалась 14 мая.

"Генеральный директор "Петербург-концерта", председатель комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга Екатерина Артюшкина и весь коллектив "Петербург-концерта" выражают искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Наталии Константиновны Кудрявцевой", – говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте".

Артистка родилась в ноябре 1932 года. В 1954-м она впервые вышла на сцену Ленинградского театра юного зрителя, где проработала до 1975 года. После этого перешла в "Петербург-концерт". За время своей карьеры Кудрявцевой удалось сняться в 11 фильмах и сериалах, среди которых "На острове Дальнем", "Андрейка", "И снова утро", "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".

Ранее стало известно, что умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Константин Капитан. Затем в Санкт-Петербурге в возрасте 76 лет умер народный артист России, актер и режиссер-постановщик Олег Леваков, который тоже стал известен широкой публике благодаря ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный", "Агент национальной безопасности". После скончался Павел Маркин.

А в 2023 году стало известно о смерти других участников сериала – Белле Ко, Евгении Артемьеве.