Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Улицы разбитых фонарей": умерла четвертая актриса из сериала

умерла актриса, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 18:49 Фото: ВКонтакте/Петербург-концерт
В Санкт-Петербурге в возрасте 91 год умерла заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева. Эта смерть стала четвертой потерей в 2024 году среди актерского состава сериала "Улицы разбитых фонарей", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе "Петербург-концерта", в котором она проработала более 40 лет.

Отмечается, что актриса скончалась 14 мая.

"Генеральный директор "Петербург-концерта", председатель комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга Екатерина Артюшкина и весь коллектив "Петербург-концерта" выражают искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Наталии Константиновны Кудрявцевой", – говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте".

Артистка родилась в ноябре 1932 года. В 1954-м она впервые вышла на сцену Ленинградского театра юного зрителя, где проработала до 1975 года. После этого перешла в "Петербург-концерт". За время своей карьеры Кудрявцевой удалось сняться в 11 фильмах и сериалах, среди которых "На острове Дальнем", "Андрейка", "И снова утро", "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".

Ранее стало известно, что умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Константин Капитан. Затем в Санкт-Петербурге в возрасте 76 лет умер народный артист России, актер и режиссер-постановщик Олег Леваков, который тоже стал известен широкой публике благодаря ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный", "Агент национальной безопасности". После скончался Павел Маркин.

А в 2023 году стало известно о смерти других участников сериала – Белле Ко, Евгении Артемьеве.

Читайте также

подозреваемый
Покушение на премьера Словакии: суд избрал меру пресечения для подозреваемого
почтовые конверты и марки
Во Франции выпустили марку с рисунком и запахом багета
Елена Беляева
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: