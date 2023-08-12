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Туристов эвакуировали из Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

достопримечательность Фото: pixabay
Полицейские эвакуировали туристов из главной достопримечательности Франции – Эйфелевой башни – из-за угроз взрыва, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала BFMTV, инцидент произошел примерно в полдень.

"Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на место прибыли саперы для проведения проверки на наличие бомбы.

Отметим, что 18 июля в Алматы "заминировали" один из торгово-развлекательных центров.

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