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Мир

В Париже произошел пожар в Эйфелевой башне

В Париже произошел пожар в Эйфелевой башне, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 19:01 Фото: pixabay
В Париже 24 декабря загорелась Эйфелева башня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Bild, огонь вспыхнул в шахте лифта, расположенной между первым и вторым этажами сооружения.

Как отмечается в материале, башня была закрыта для посещения, а территория вокруг нее оцеплена спасателями.

Тушение пожара оказалось затруднено из-за сложностей с доступом к очагу возгорания. В целях безопасности было эвакуировано около 1,2 тыс. человек. Власти выясняют причины инцидента.

Ранее сообщалось, что статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери спустя пять лет после пожара.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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