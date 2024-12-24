В Париже произошел пожар в Эйфелевой башне

В Париже 24 декабря загорелась Эйфелева башня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Bild, огонь вспыхнул в шахте лифта, расположенной между первым и вторым этажами сооружения.

Как отмечается в материале, башня была закрыта для посещения, а территория вокруг нее оцеплена спасателями.

Тушение пожара оказалось затруднено из-за сложностей с доступом к очагу возгорания. В целях безопасности было эвакуировано около 1,2 тыс. человек. Власти выясняют причины инцидента.

Ранее сообщалось, что статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери спустя пять лет после пожара.

