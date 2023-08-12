У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Фото: pixabay
Геологическая служба США заявила о том, что у берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, землетрясение произошло в 13.20 по времени UTC (19.20 по времени Астаны), эпицентр располагался в 89 км к северо-востоку от населенного пункта Посо с населением более 47 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 49,2 км, отмечается в сообщении службы.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Отметим, что в Алматы последний раз землетрясение произошло 6 августа.
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