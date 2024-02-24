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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов Японии

землетрясение в Японии Фото: wikimedia.org
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр предупредил о том, что землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано у берегов Японии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, эпицентр располагался на расстоянии 190 км к юго-востоку от города Хатинохе (остров Хонсю), в котором проживают около 239 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Отмечается, что сообщения об угрозе цунами не поступали.

Ранее сообщалось, что казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 24 февраля в 4 часа 58 минут в 276 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Алматинцы ощутили три балла.

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