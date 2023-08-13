Французы из-за роста цен стали заметно меньше покупать продукты
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Национальный институт статистики Франции заявил о том, что объем закупаемых продуктов питания среди потребителей в стране уменьшился на рекордные 11,4% за полтора года из-за роста цен, сообщает Zakon.kz.
Телеканал BFMTV уточняет, что в статистических данных учитывалось как количество закупаемых продуктов, так и ассортимент приобретаемой продукции.
"С конца 2021 года по сегодняшний день покупки продуктов питания французов сократились в объеме на 11,4%, такого никогда не было с 1980 года, когда Insee начал собирать эти данные. (...) Из-за инфляции французы изменили свои потребительские привычки: наблюдается переориентирование на скидки, сниженные цены и торговые марки ритейлеров", – говорится в сообщении.
Ранее в Национальном банке РК перечислили продукты и непродовольственные товары, рост цен на которые сильнее всего тревожил казахстанцев в июле.
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