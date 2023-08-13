Французы из-за роста цен стали заметно меньше покупать продукты

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Национальный институт статистики Франции заявил о том, что объем закупаемых продуктов питания среди потребителей в стране уменьшился на рекордные 11,4% за полтора года из-за роста цен, сообщает Zakon.kz.

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