В России теплоход с пассажирами врезался в набережную

В Нижнем Новгороде теплоход "Доброходъ" с пассажирами врезался в бетонную набережную во время прогулки по Волге, сообщает Zakon.kz.

Судно, согласно информации NN.RU, с силой врезалось в бетонные плиты при развороте от пристани №4 в районе Речного вокзала. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Капитан и персонал не комментировали происходящее, капитан закрылся в каюте. 30 минут стояли у берега без всяких объяснений о дальнейших действиях", – рассказала очевидица событий.

Издание пишет, что авария привела к панике на борту, после чего пассажиры потребовали выпустить их на берег. На борту теплохода были дети и беременные женщины. Около получаса разбитое судно провело у причала, после чего людей выпустили на берег.

В мае сообщалось, что около 30 иностранных туристов были травмированы во время столкновения быстроходного катера с вышкой у берегов острова Пхукет. Среди отдыхающих оказался и гражданин Казахстана.