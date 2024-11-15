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Законодательство РК

Грузовик снес ограждение на набережной в Актау

В Актау грузовик врезался в ограждение набережной, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 19:31 Фото: instagram/podslushano_aktau12
14 ноября в Актау грузовик врезался в ограждение на набережной в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Мангистауской области, у транспортного средства отказали тормоза. Водителю удалось избежать серьезных последствий.

В отношении грузового автомобиля ЗИЛ-130 составили административный протокол. У транспортного средства отказала тормозная система. Благодаря оперативной реакции водителя удалось избежать серьезных последствий, однако в соответствии с действующим законодательством на водителя составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК "Об административных правонарушениях", – пояснили в пресс-службе ведомства.

В Сети распространили видео инцидента.

Ранее стало известно о еще одной аварии, когда большегруз врезался в здание общеобразовательного заведения в Уральске.

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