Грузовик снес ограждение на набережной в Актау

14 ноября в Актау грузовик врезался в ограждение на набережной в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Мангистауской области, у транспортного средства отказали тормоза. Водителю удалось избежать серьезных последствий.

В отношении грузового автомобиля ЗИЛ-130 составили административный протокол. У транспортного средства отказала тормозная система. Благодаря оперативной реакции водителя удалось избежать серьезных последствий, однако в соответствии с действующим законодательством на водителя составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК "Об административных правонарушениях", – пояснили в пресс-службе ведомства.

В Сети распространили видео инцидента.

Ранее стало известно о еще одной аварии, когда большегруз врезался в здание общеобразовательного заведения в Уральске.