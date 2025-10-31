#Народный юрист
Мир

В Индии сосед похитил девочку-подростка из ее дома и изнасиловал

сосед изнасиловал школьницу в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 23:20 Фото: pexels
В индийском штате Одиша 28-летнего мужчину осудили за похищение и изнасилование 16-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, осужденный жил по соседству. В один из дней он похитил несовершеннолетнюю, когда она была одна дома, после чего надругался.

Инцидент стал известен на следующий день. Мать пострадавшей обратилась в полицию, заявив, что насильником является их 28-летний сосед. Мужчину арестовали в доме недалеко от деревни, где он совершил преступление, в его отношении возбудили дело.

В рамках дела правоохранители взяли показания у более чем 10 свидетелей, а также пострадавшую.

В итоге подсудимого приговорили к 20 годам лишения свободы. Помимо этого, на него наложили штраф в размере 50 тыс. рупий (более 298 тыс. тенге). В случае, если он не сможет выплатить эту сумму, к его наказанию прибавится еще один год.

Ранее сообщалось, что подросток завел девочку в заброшенное здание и изнасиловал.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
