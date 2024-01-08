Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный "флаг мести"

В иранском городе Куме над мечетью Джамкаран подняли красный флаг после теракта 3 января. Взрывы прогремели во время траурного шествия в Кермане. Жертвами стали около ста человек, сообщает Zakon.kz.

Красный флаг появился на куполе мечети после теракта в городе Керман, такой же флаг поднимали в 2020 году после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, сообщает агентство Tasnim.

Красные флаги в шиитской традиции символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв отомстить за убитого человека.



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Взрывы у могилы генерала Касема Сулеймани прогремели 3 января 2024 года — во время траурного шествия в Кермане по случаю третьей годовщины его гибели.

Жертвами взрывов стали около ста участников траурной процессии.

Правительство Ирана объявило 4 января днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены и наказаны. При этом Раиси обвинил во взрывах Израиль и США, которые утверждали, что непричастны к произошедшему.



Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" в составе КСИР генерал Сулеймани попал под авиаудар США в Багдаде 3 января 2020 года. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не простит американцам случившееся и обязательно ответит им должным образом. Тогда над Джамкараном также был поднят флаг мести.