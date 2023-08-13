В Каталонии нудисты возмущены обилием людей в одежде на их пляжах
Фото: pixabay
Нудисты обратились в правительство Каталонии с просьбой обсудить дискриминацию, с которой они сталкиваются. Туристы в купальниках смеются над ними, фотографируют их и потом обсуждают в сети, сообщает Zakon.kz
Как пишет The Guardian нудист Сегимон Ровира рассказал, что туристы, которые загорают в купальниках очень мешают голым отдыхающим.
Чтобы как то решить этот вопрос, нудисты предложили устанавливать дополнительные вывески в местах для нудистов и повышать осведомленность населения, но пока не получили ответа от властей.
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