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В Каталонии нудисты возмущены обилием людей в одежде на их пляжах

В Каталонии нудисты возмущены обилием людей в одежде на их пляжах Фото: pixabay
Нудисты обратились в правительство Каталонии с просьбой обсудить дискриминацию, с которой они сталкиваются. Туристы в купальниках смеются над ними, фотографируют их и потом обсуждают в сети, сообщает Zakon.kz

Как пишет The Guardian нудист Сегимон Ровира рассказал, что туристы, которые загорают в купальниках очень мешают голым отдыхающим.

Чтобы как то решить этот вопрос, нудисты предложили устанавливать дополнительные вывески в местах для нудистов и повышать осведомленность населения, но пока не получили ответа от властей.

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