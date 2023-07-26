"Они улетают": обращение мальчика к акиму Балхаша обсуждают пользователи Казнета

Маленький Ильяс из Балхаша обратился с видеообращением к акиму города с просьбой отремонтировать футбольное поле. На просьбу любителя погонять мяч отреагировали, а сам ролик набирает популярность среди пользователей сети, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео мальчик отмечает, что каждый раз мячи улетают с поля.

"Уважаемый аким города Балхаш, я обращаюсь к вам, чтобы вы починили дыры в сетках. Вот посмотрите, я забиваю гол, а они (мячи. – Прим. ред.) улетают с поля и их трудно доставать", – говорит Ильяс.

После обращения на место приехал представитель акимата. Он пообещал отремонтировать футбольное поле и попросил мальчишек бережно следить и содержать в чистоте место для игр.

"Дети, подождите чуток, хорошо? Если нужны зоны – расчертим. Все будет, все испорченные места, отремонтируем", – сказал он.

В городском акимате уточнили, что просьбу Ильяса выполнят в августе.

"Мы отремонтируем твое футбольное поле, чтобы игра с мячом приносила тебе только радость. Мы уложим там новый искусственный газон, отремонтируем все заборы и придадим площадке красивый вид". Пресс-служба акимата Балхаша

Одни комментаторы под публикацией отметили, что "такого молниеносного ответа от городской администрации не ожидали". Другие же добавили отзывы о плохом состоянии детских площадок в городе.

Смотришь на крупные города и горечь от того, что про нас забыли, неужели маленький город нельзя привести в аккуратный, цветущий город?!

Когда дети играют в футбол – мяч летит прям в мусорные баки!

Состояние футбольного поля ужасное! Про детские площадки я вообще молчу, – написали пользователи, оставив адреса и пожелания обратить взор акимату на другие объекты.

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