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В Минобороны РФ сообщили об очередной атаке БПЛА

В Минобороны РФ сообщили об очередной атаки БПЛА Фото: pixabay
Средствами ПВО был обнаружен беспилотник и уничтожен над Белгородской областью, сообщает Zakon.kz

"13 августа около 22.00 мск пресечена очередная попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее российские средства ПВО уже обнаружили и уничтожили над территорией Белгородской области беспилотный летательный аппарат.

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