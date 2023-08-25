В небе над Калужской областью уничтожили модифицированную ракету С-200

В Минобороны РФ сообщили ,что средства ПВО над территорией Калужской области уничтожили украинскую ракету, сообщает Zakon.kz

"Сегодня ночью пресечена попытка осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области" - говорится в сообщении ведомства.

Аэропорты Домодедово и Внуково закрыты на вылет и прилёт самолётов. Объявлен план "Ковёр".

В соцсетях местные жители пишут, что в момент уничтожения переделанной ракеты С-200 подумали, что это салют.

Ранее 19 августа в Минобороны РФ сообщили о попытке теракта. Была пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск.