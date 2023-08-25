В небе над Калужской областью уничтожили модифицированную ракету С-200
"Сегодня ночью пресечена попытка осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области" - говорится в сообщении ведомства.
Аэропорты Домодедово и Внуково закрыты на вылет и прилёт самолётов. Объявлен план "Ковёр".
В соцсетях местные жители пишут, что в момент уничтожения переделанной ракеты С-200 подумали, что это салют.
Ранее 19 августа в Минобороны РФ сообщили о попытке теракта. Была пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск.