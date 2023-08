В США во время авиашоу разбился истребитель

Как пишет издание Click on Detroit, пилоты успели катапультироваться, их нашли и госпитализировали. По словам представителя мероприятия, истребитель МиГ-23 упал перед жилым домом.

После ЧП шоу остановили, а зрителей попросили покинуть территорию.

Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов приступило к расследованию происшествия.

Details on Michigan MiG-23 Fighter Jet Crash



At approximately 4:15 PM local times a MiG-23 fighter jet lost control as the two pilots ejected during the 'Thunder over Michigan' airshow demonstration at Willow Run Airport.



