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Мир

Тюрьма и смертная казнь за обнаженные плечи: новый закон для женщин в Иране

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 08:05 Фото: Х/deepnewzcom
С 13 декабря 2024 года в Иране вступят в силу новые нормы морали, за нарушение которых женщинам грозят крупный штраф, тюремный срок от пяти до 15 лет и смертная казнь, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Guardian, по условиям нового закона нарушениями норм "культуры целомудрия и хиджаба" считаются:

  • пропаганда наготы;
  • неподобающая одежда;
  • непристойное поведение;
  • демонстрация плеч, лодыжек, зоны декольте.

Из статьи 37 нового закона следует, что женщина, появившаяся в непристойном виде перед иностранными делегациями и СМИ, будет осуждена на срок до 10 лет и оштрафована на 12,5 тыс. фунтов стерлингов. Это около 8 млн тенге.

"Для рецидивисток наказания будут ужесточаться", – говорится в публикации.

Международная организация Amnesty International заявила, что это положение закона фактически означает, что женщины и девочки, отправляющие видео о себе в международные СМИ за пределами Ирана, могут быть осуждены, в том числе приговорены к смерти.

Новый закон обязывает всех граждан Ирана сообщать о женщинах, пропагандирующих наготу. Если человек не попытается пресечь такое поведение или будет препятствовать преследованию нарушительницы закона, его также подвергнут наказанию.

А в Грузии с 1 февраля вступают в силу ограничения по использованию пиротехники. Это связано с тем, что пиротехнику очень активно использовали на протестах в Тбилиси.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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