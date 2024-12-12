Тюрьма и смертная казнь за обнаженные плечи: новый закон для женщин в Иране

С 13 декабря 2024 года в Иране вступят в силу новые нормы морали, за нарушение которых женщинам грозят крупный штраф, тюремный срок от пяти до 15 лет и смертная казнь, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Guardian, по условиям нового закона нарушениями норм "культуры целомудрия и хиджаба" считаются:

пропаганда наготы;

неподобающая одежда;

непристойное поведение;

демонстрация плеч, лодыжек, зоны декольте.

Women face the DEATH PENALTY for sending a photo of themselves without a veil under Iran's new morality laws. Barbaric men who want totally control over women who they consider to be nothing more than property to use and abuse.https://t.co/SgKKYEwzRU via https://t.co/yKLuHcxeAT — Xenomorph (@PetenShirl) December 11, 2024

Из статьи 37 нового закона следует, что женщина, появившаяся в непристойном виде перед иностранными делегациями и СМИ, будет осуждена на срок до 10 лет и оштрафована на 12,5 тыс. фунтов стерлингов. Это около 8 млн тенге.

"Для рецидивисток наказания будут ужесточаться", – говорится в публикации.

Международная организация Amnesty International заявила, что это положение закона фактически означает, что женщины и девочки, отправляющие видео о себе в международные СМИ за пределами Ирана, могут быть осуждены, в том числе приговорены к смерти.

A new law in Iran will impose the death penalty, public floggings and longer prison terms for women who defy the mandatory Hijab laws.



This law will be effective from December 13th.



🔗: https://t.co/J6OHgq94SJ pic.twitter.com/x7xBbsOHOt — Mo 🍉 (@MozFrame) December 10, 2024

Новый закон обязывает всех граждан Ирана сообщать о женщинах, пропагандирующих наготу. Если человек не попытается пресечь такое поведение или будет препятствовать преследованию нарушительницы закона, его также подвергнут наказанию.

А в Грузии с 1 февраля вступают в силу ограничения по использованию пиротехники. Это связано с тем, что пиротехнику очень активно использовали на протестах в Тбилиси.