Тюрьма и смертная казнь за обнаженные плечи: новый закон для женщин в Иране
Как передает The Guardian, по условиям нового закона нарушениями норм "культуры целомудрия и хиджаба" считаются:
- пропаганда наготы;
- неподобающая одежда;
- непристойное поведение;
- демонстрация плеч, лодыжек, зоны декольте.
Women face the DEATH PENALTY for sending a photo of themselves without a veil under Iran's new morality laws. Barbaric men who want totally control over women who they consider to be nothing more than property to use and abuse.https://t.co/SgKKYEwzRU via https://t.co/yKLuHcxeAT— Xenomorph (@PetenShirl) December 11, 2024
Из статьи 37 нового закона следует, что женщина, появившаяся в непристойном виде перед иностранными делегациями и СМИ, будет осуждена на срок до 10 лет и оштрафована на 12,5 тыс. фунтов стерлингов. Это около 8 млн тенге.
"Для рецидивисток наказания будут ужесточаться", – говорится в публикации.
Международная организация Amnesty International заявила, что это положение закона фактически означает, что женщины и девочки, отправляющие видео о себе в международные СМИ за пределами Ирана, могут быть осуждены, в том числе приговорены к смерти.
A new law in Iran will impose the death penalty, public floggings and longer prison terms for women who defy the mandatory Hijab laws.— Mo 🍉 (@MozFrame) December 10, 2024
This law will be effective from December 13th.
🔗: https://t.co/J6OHgq94SJ pic.twitter.com/x7xBbsOHOt
Новый закон обязывает всех граждан Ирана сообщать о женщинах, пропагандирующих наготу. Если человек не попытается пресечь такое поведение или будет препятствовать преследованию нарушительницы закона, его также подвергнут наказанию.
А в Грузии с 1 февраля вступают в силу ограничения по использованию пиротехники. Это связано с тем, что пиротехнику очень активно использовали на протестах в Тбилиси.