В России разбился истребитель

В Калининградской области 12 августа потерпел крушение самолет Су-30, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации пресс-службы Западного военного округа, причиной крушения стала техническая неисправность.

По некоторым данным перед трагедией самолет пошел на снижение, затем раздался хлопок в воздухе, Су-30 накренился и упал. Истребитель рухнул в безлюдной местности. Экипаж погиб.

"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30", – цитируют ведомство "Известия".

Также сообщается, что самолет практически сгорел полностью, обломки находятся в радиусе 100 м.





Ранее сообщалось, что самолет упал во время тушения лесного пожара в Греции.

