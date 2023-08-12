В России разбился истребитель
Фото: скриншот видео
В Калининградской области 12 августа потерпел крушение самолет Су-30, сообщает Zakon.kz.
По предварительной информации пресс-службы Западного военного округа, причиной крушения стала техническая неисправность.
По некоторым данным перед трагедией самолет пошел на снижение, затем раздался хлопок в воздухе, Су-30 накренился и упал. Истребитель рухнул в безлюдной местности. Экипаж погиб.
"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30", – цитируют ведомство "Известия".
Также сообщается, что самолет практически сгорел полностью, обломки находятся в радиусе 100 м.
Ранее сообщалось, что самолет упал во время тушения лесного пожара в Греции.
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