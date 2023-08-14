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В США 13-летний мальчик выжил после падения с Большого каньона

Большой каньон в США Фото: wikimedia
13-летний мальчик из штата Северная Дакота выжил, упав с 30-метрового уступа северной части Большого каньона во время семейной экскурсии, сообщает Zakon.kz.

Бригаде скорой помощи потребовалось два часа, чтобы спасти Уайатта Кауффмана, который поскользнулся на скале и упал почти с 30 метров на тропе Bright Angel Point, сообщает The Guardian.

Уайатта доставили по воздуху в одну из больниц Лас-Вегаса для лечения девяти сломанных позвонков, разрыва селезенки, коллапса легкого, сотрясения мозга, перелома руки и вывиха пальца.

"Я находился на карнизе и отодвигался, чтобы другие люди могли сделать снимок. Я присел на корточки и держался за камень одной рукой. Я потерял хватку и начал падать назад. Помню, как очнулся, как оказался в машине скорой помощи, в вертолете, сел в самолет и добрался до больницы".Уайатт Кауффман

Поисково-спасательная группа Службы национального парка организовала спуск по веревке на крутую и узкую тропу и благополучно подняла подростка на вершину.

Отец мальчика, Брайан Кауффман, находился дома, когда узнал о падении и спасении своего сына. По его словам, мальчик с матерью находились на экскурсии. Его сына выписали из больницы в субботу, 12 августа. 

В среднем поисково-спасательные команды Гранд-Каньона ежегодно реагируют на более чем 300 вызовов, начиная от тепловых ударов и заканчивая падениями с высоты.

Представители парка предупреждают, что, несмотря на популярность тропы Bright Angel Point и живописные виды, она также является открытой, узкой и крутой. Посетителей всегда просят держаться на безопасном расстоянии, по крайней мере, в двух метрах от края.

В пятницу в национальном парке Grand Teton в штате Вайоминг произошел другой случай: женщина погибла, сорвавшись с горы во время похода.

По словам представителей парка жительница штата Калифорния Джой Чо упала с западного склона горы Тивинот перед рассветом. Она получила серьезные травмы, спасатели констатировали смерть на месте происшествия.

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