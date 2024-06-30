В США полицейский застрелил 13-летнего мальчика с игрушечным пистолетом
Как пишет Sky News, полиция остановила на улице двух подростков, похожих по описанию на грабителей, которых они разыскивали. Один из мальчиков побежал. При себе у него был предмет, похожий на пистолет Glock 17 Gen 5. Позднее оказалось, что это точная его копия.
"На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, что за мальчиком гонится офицер, который валит его на землю. Их догоняют еще двое полицейских, после чего слышен выстрел. "О боже, он только что застрелил его", – говорит случайный прохожий", – пишет издание.
Мальчик был из семьи мигрантов из Мьянмы. От полученного ранения в грудь он скончался в больнице.
В местной полиции обнародовали снимки копии пистолета, на котором есть опознавательные знаки Glock и серийные номера. В ситуации обещали разобраться и обнародовать результаты расследования.
Фото: Департамент полиции Ютики, США
Фото: Департамент полиции Ютики, США
Фото: Департамент полиции Ютики, США
Ранее сообщалось, что 11 мая 2024 года в США по ошибке застрелили военного летчика. Адвокат семьи убитого в собственном доме военнослужащего заявил, что сотрудники правоохранительных органов ворвались не в то здание. Полиция утверждает, что это была самооборона, поскольку летчик был вооружен пистолетом.