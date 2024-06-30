В США полицейский застрелил 13-летнего мальчика с игрушечным пистолетом

Офицер полиции выстрелил в 13-летнего мальчика в штате Нью-Йорк 28 июня 2024 года, приняв игрушечный пистолет в его руках за настоящее оружие, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, полиция остановила на улице двух подростков, похожих по описанию на грабителей, которых они разыскивали. Один из мальчиков побежал. При себе у него был предмет, похожий на пистолет Glock 17 Gen 5. Позднее оказалось, что это точная его копия.

"На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, что за мальчиком гонится офицер, который валит его на землю. Их догоняют еще двое полицейских, после чего слышен выстрел. "О боже, он только что застрелил его", – говорит случайный прохожий", – пишет издание.

Мальчик был из семьи мигрантов из Мьянмы. От полученного ранения в грудь он скончался в больнице.

В местной полиции обнародовали снимки копии пистолета, на котором есть опознавательные знаки Glock и серийные номера. В ситуации обещали разобраться и обнародовать результаты расследования.