"Аргентинский Трамп" лидирует на первичных выборах в президенты

Ультраправый популист Хавьер Милей потряс политический истеблишмент Аргентины, выйдя в лидеры на первичных выборах по отбору кандидатов в президенты на октябрьские выборы. Ранее его называли политическим аутсаудером, сообщает Zakon.kz.

Хавьер Милей, поклонник бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что центральный банк Аргентины должен быть упразднен, считает климатический кризис ложью, характеризует половое воспитание как уловку для разрушения семьи, считает, что продажа человеческих органов должна быть легальной, и хочет облегчить владение огнестрельным оружием, сообщает The Guardian.



В воскресенье, 13 августа, подсчет голосов еще продолжался, но аналитики сошлись во мнении, что кандидат, получивший известность и популярность благодаря гневным заявлениям против "политической касты", показал гораздо более высокие результаты, чем ожидалось, и является реальным претендентом на президентский пост.

Согласно официальным результатам, на 92% избирательных участков Милей набрал около 30% голосов. Кандидаты от основной оппозиционной коалиции "Объединение за перемены" набрали 28%, а нынешняя правящая коалиция "Союз за Родину" – 27%.

Празднуя в своем избирательном штабе, Милей пообещал положить "конец паразитической, коррумпированной и бесполезной политической касте, которая существует в этой стране".

Перед выборами аналитики предупреждали, что более высокие, чем ожидалось, результаты 52-летнего Милея, скорее всего, расстроят финансовые рынки и приведут к резкому падению курса аргентинского песо на фоне неопределенности относительно того, какую экономическую политику он сможет проводить, если станет президентом.



Хотя воскресное голосование официально проводилось с целью отбора кандидатов от различных политических блоков, оно также рассматривалось как общенациональный опрос о том, какие позиции занимают кандидаты среди аргентинцев перед октябрьскими выборами.

У Милея, который с 2021 года является депутатом нижней палаты Конгресса Аргентины, не было конкурентов на президентских праймериз его партии Liberty Advances.

Первые результаты свидетельствуют о том, что Аргентина стала последней страной в регионе, где избиратели обратились к кандидату-аутсайдеру как к способу выразить недовольство традиционными политиками.

В Аргентине, где годовая инфляция превышает 100%, растет бедность и быстро обесценивается валюта, широко распространено недовольство. Милей привлек к себе поддержку, призвав заменить песо на доллар США.

В предвыборном штабе Милея лидеры партии были в восторге, а люди праздновали на улице, выражая оптимизм по поводу того, что поддержка их кандидата будет только расти в преддверии октября.