"Аргентинский Трамп" победил на выборах президента

Хавьер Милей был избран президентом Аргентины. Ультраправый либертарианец побелил после того, как его соперник Серхио Масса сдался, сообщает Zakon.kz.

Милей пообещал "радикальные перемены" для решения проблемы "трагической реальности" Аргентины – растущей инфляции и повсеместной бедности. Он также обратился с посланием к международному сообществу: "Аргентина вернется на то место в мире, которое она никогда не должна была терять", сообщает The Guardian.



Ранее соперник Милея, левоцентристский министр финансов Серхио Масса, признал свое поражение.

Активисты движения Pro-Milei радовались триумфу своего 53-летнего лидера, которого они называют экономическим провидцем, готовым вывести Аргентину из одного из самых тяжелых экономических кризисов за последние десятилетия.



В ходе своей предвыборной кампании Милей, который вступит в должность 10 декабря, поклялся упразднить Центральный банк и перевести экономику на доллары, чтобы преодолеть финансовую катастрофу, в результате которой 40% из 45 млн граждан Аргентины оказались в нищете, а инфляция превысила 140%.

Победу Милея праздновали и другие крупные мировые ультраправые, включая бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который поддерживал его кампанию и обещал присутствовать на его инаугурации.



Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Милей "сделает Аргентину снова великой". Победу Милея также отметил и Илон Маск.