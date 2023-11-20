"Аргентинский Трамп" победил на выборах президента
Милей пообещал "радикальные перемены" для решения проблемы "трагической реальности" Аргентины – растущей инфляции и повсеместной бедности. Он также обратился с посланием к международному сообществу: "Аргентина вернется на то место в мире, которое она никогда не должна была терять", сообщает The Guardian.
Ранее соперник Милея, левоцентристский министр финансов Серхио Масса, признал свое поражение.
Активисты движения Pro-Milei радовались триумфу своего 53-летнего лидера, которого они называют экономическим провидцем, готовым вывести Аргентину из одного из самых тяжелых экономических кризисов за последние десятилетия.
В ходе своей предвыборной кампании Милей, который вступит в должность 10 декабря, поклялся упразднить Центральный банк и перевести экономику на доллары, чтобы преодолеть финансовую катастрофу, в результате которой 40% из 45 млн граждан Аргентины оказались в нищете, а инфляция превысила 140%.
Победу Милея праздновали и другие крупные мировые ультраправые, включая бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который поддерживал его кампанию и обещал присутствовать на его инаугурации.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Милей "сделает Аргентину снова великой". Победу Милея также отметил и Илон Маск.