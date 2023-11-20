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"Аргентинский Трамп" победил на выборах президента

президент Аргентины Фото: wikimedia
Хавьер Милей был избран президентом Аргентины. Ультраправый либертарианец побелил после того, как его соперник Серхио Масса сдался, сообщает Zakon.kz.

Милей пообещал "радикальные перемены" для решения проблемы "трагической реальности" Аргентины – растущей инфляции и повсеместной бедности. Он также обратился с посланием к международному сообществу: "Аргентина вернется на то место в мире, которое она никогда не должна была терять", сообщает The Guardian.

Ранее соперник Милея, левоцентристский министр финансов Серхио Масса, признал свое поражение.

Активисты движения Pro-Milei радовались триумфу своего 53-летнего лидера, которого они называют экономическим провидцем, готовым вывести Аргентину из одного из самых тяжелых экономических кризисов за последние десятилетия.

В ходе своей предвыборной кампании Милей, который вступит в должность 10 декабря, поклялся упразднить Центральный банк и перевести экономику на доллары, чтобы преодолеть финансовую катастрофу, в результате которой 40% из 45 млн граждан Аргентины оказались в нищете, а инфляция превысила 140%.

Победу Милея праздновали и другие крупные мировые ультраправые, включая бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который поддерживал его кампанию и обещал присутствовать на его инаугурации. 

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Милей "сделает Аргентину снова великой". Победу Милея также отметил и Илон Маск.

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