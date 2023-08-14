Вулкан Этна снова начал извергаться на Сицилии

Вулкан Этна снова начал извергаться в Италии. Из-за вулканического пепла в воздухе на острове Сицилия закрыли аэропорты, отменены десятки рейсов, сообщает Zakon.kz.

По сообщению The Independent, в связи с новым извержением Этны десятки тысяч человек не смогут вылететь с Сицилии или прилететь туда. Облако пепла, выброшенное из жерла вулкана, накрыло восточную часть острова.

Аэропорт города Катания, расположенный в 50 км от вулкана, временно закрыли. Обычно в августе он обслуживает порядка 200 рейсов в день. Самолеты, которые должны были приземлиться в Катании, задерживают на девять часов и больше. Авиакомпании приносят извинения пассажирам. В аэропорту Катании вылета в Великобританию и другие страны Европы ждут более тысячи человек. Извержение повлияло и на внутреннее авиасообщение – из-за вулканической пыли в воздухе в Италии отменили рейсы между Сицилией и Римом.

Аэропорт Катании лишь недавно возобновил работу: в конце июля его временно закрывали из-за пожара.

Ранее сообщалось, что на Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская Сопка.