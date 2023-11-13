Зрелищное извержение вулкана Этны в Италии сняли на видео

Вулкан Этна в Италии снова начал извергаться 12 ноября, выбросив в воздух огромный столб пепла, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABS-CBN News 13 ноября, очередное извержение Этны на Сицилии началось днем в воскресенье. Вулкан выбросил в воздух высокий столб пепла, а по его склонам потекли реки лавы.

По информации сайта Go-Etna, извержение началось 12 ноября около трех часов дня по местному времени. Ожидается, что оно продлится несколько дней. В первые часы извержения вулкан издавал сильный гул, а из его жерла выстреливала лава. Примерно к 19:00 по местному времени Этна начала "утихать", интенсивность подземных толчков снизилась. При этом вулканологи заранее знали, что вулкан начнет извергаться примерно в это время, и предупредили об этом население, поэтому паники на Сицилии не было.





Облако пепла, возникшее после извержения, поднялось высоко над Сицилией. Это впечатляющее зрелище выглядело особенно зловеще на фоне темного ночного неба.

Вулканическая пыль накрыла несколько небольших прибрежных городков. Несмотря на это, по предварительной информации, извержение пока не угрожает населенным пунктам. Близлежащий аэропорт Катании по состоянию на утро 13 ноября продолжал работать в обычном режиме.

В последний раз Этна извергалась в августе 2023 года. Тогда из-за этого на Сицилии отменили сотни авиарейсов.