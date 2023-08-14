В США 16 человек пострадали при взрыве лодки на пристани

16 человек получили ранения на озере Озарк в штате Миссури в результате взрыва лодки на пристани Миллстоун, сообщает Zakon.kz.

Дорожный патруль штата Миссури сообщил, что возраст пострадавших колебался от 6 до 43 лет.



"Газовые пары скопились в районе двигателя, и искра вызвала взрыв. Всего 16 человек получили ранения (15 на лодке и 1 на причале). Ранения от легкой до средней степени тяжести", – цитирует Fox News представителей патруля.

Кроме того, ведомство опубликовало фотографии, на которых видны осколки стекла, разбросанные по всей лодке. Также известно о повреждениях вдоль борта лодки, возле ее кормы.

Ранее сообщалось, что потерявшихся на лодке отдыхающих спасли в ВКО.