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Шесть человек вытащили из-под обломков после обрушения здания в США

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 13:15 Фото: pixabay
Шесть человек вытащили из-под обломков обрушившегося в результате взрыва дома в американском штате Миссури, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC News, троим пострадавшим потребовалась реанимация:

"Все шестеро доставлены в университетскую больницу Колумбии в штате Миссури с травмами от средней до тяжелой степени".

Двоих пострадавших отправили в больницу на вертолете. Трое находились в критическом состоянии, им потребовалась экстенсивная реанимация.

О причинах, которые могли вызвать взрыв, пока не сообщается.

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