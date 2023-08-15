Тысячи людей в Боснии протестуют после того, как мужчина транслировал в прямом эфире убийство бывшей жены

Тысячи боснийцев вышли на улицы, чтобы потребовать от властей принять меры по пресечению насилия в отношении женщин после того, как на прошлой неделе мужчина застрелил свою бывшую жену во время прямой трансляции в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Протесты прошли одновременно в нескольких боснийских городах. В Сараево, столице, огромная толпа людей прошла через центр города, требуя большей защиты женщин, пресечения сцен насилия в СМИ и контроля над работой полиции.

Участники несли плакаты с надписями "Молчание — это одобрение", "Мы не будем жить в страхе" или "Остановить фемицид".

К протестам присоединилась и мэр города Бенджамина Карич.

"Сегодня Сараево говорит "нет" насилию и демонстрирует поддержку всем жертвам насилия", – сказала мэр, стоявшая впереди марширующих протестующих.

Министр по правам человека Боснии Севлид Хуртич призвал внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить строгое наказание за насилие в отношении женщин.

Граждане Боснии были особенно возмущены сообщениями о том, что женщины, убитые в пятницу в северо-восточном городе Градачац, сообщили властям о домогательствах и насилии, а также тем, что стрелок имел досье в полиции.

В пятницу утром мужчина разместил видео в Instagram, сообщив зрителям, что они увидят убийство в прямом эфире. Затем на видео видно, как он берет пистолет и стреляет женщине в лоб, когда откуда-то поблизости слышен детский плач. Позже видео было удалено из Instagram.

Стрелок, которого опознали как жителя Градачаца Нермина Сулеймановича, также убил еще двух человек и ранил еще троих, прежде чем покончить с собой. Боснийские СМИ сообщили, что 35-летний Сулейманович был бодибилдером и тренером по фитнесу, в прошлом его арестовывали по обвинению в контрабанде наркотиков и нападении на полицейского.

Погибшая, Низама Хечимович, была похоронена в понедельник в Градачаце, на ее похороны пришло несколько тысяч человек.