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В Дагестане 15 августа объявили днем траура

Махачкала Фото: pixabay
День траура объявлен в Дагестане 15 августа в связи с гибелью людей в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы. По последним данным, при взрыве погибли 27 человек, из них трое детей, сообщает Zakon.kz.

Правительству республики поручили принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

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Десятки людей погибли от сильного взрыва на АЗС в Дагестане

МЧС России сообщило, что площадь пожара составляла 500 кв. метров, а локализовали возгорание на 600 кв. метрах.

В результате ЧП погибли 27 человек, из них трое детей. 102 пострадавших обратились за медицинской помощью.

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Данияр Кунафин
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