В Дагестане 15 августа объявили днем траура

Фото: pixabay

День траура объявлен в Дагестане 15 августа в связи с гибелью людей в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы. По последним данным, при взрыве погибли 27 человек, из них трое детей, сообщает Zakon.kz.

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