В Дагестане объявили траур в память о жертвах взрыва на АЗС

Фото: pixabay

День траура объявили в Республике Дагестан в субботу, 28 сентября, в память о жертвах взрыва на АЗС в Махачкале. В руководстве региона заявили, что всем пострадавшим в результате происшествия окажут поддержку, сообщает Zakon.kz.

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