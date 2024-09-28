В Дагестане объявили траур в память о жертвах взрыва на АЗС
Фото: pixabay
День траура объявили в Республике Дагестан в субботу, 28 сентября, в память о жертвах взрыва на АЗС в Махачкале. В руководстве региона заявили, что всем пострадавшим в результате происшествия окажут поддержку, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"Сегодня для всех нас очень тяжелый день. Случилась трагедия, которая унесла жизни 10 наших земляков, в том числе двух детей. Всего пострадал 21 человек. Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура. Еще раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе", – написал Меликов.
Он также сообщил, что на данный момент силами МЧС России открытое горение на АЗС ликвидировано.
"Теперь ответственные структуры будут анализировать все обстоятельства, выяснять причины и работать над устранением последствий. Виновные, конечно, понесут последствия", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в пригороде Махачкалы 27 сентября 2024 года произошел взрыв на автозаправочной станции. Пожар охватил территорию в 500 кв. м, здание АЗС разрушилось, горели техстанция и столовая, повреждения получили две легковые машины и грузовик.
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