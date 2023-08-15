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Десятки людей погибли от сильного взрыва на АЗС в Дагестане

взрыв АЗС Фото: скриншот видео
На заправке в Махачкале произошел сильный взрыв, в результате которого погибли 26 человек, трое из них – дети, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Telegram-канала "Лента дня", известно о 75 постарадавших.

По словам главы Республики Дагестан Сергея Меликова, взрыв на заправке произошел в 21:40 по местному времени (00:40 по Астане).




Пожар уже потушен, на месте работают сотрудники МЧС, для расчистки территории.


Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в Махачкале по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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