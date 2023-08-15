В Эквадоре убили второго политика за неделю до выборов
Убийство произошло за неделю до начала президентской гонки в стране. Обстоятельства убийства не называются, сообщает News.ru.
Выборы в Эквадоре запланированы на 20 августа. За пост президента и вице-президента будут бороться восемь пар кандидатов.
10 августа во время предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо. Мероприятие проходило в городе Кито. Политику трижды выстрелили в голову, он скончался на месте. Ранения получили еще восемь человек. Семь из них были госпитализированы.
После этого действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней. В рамках него предусматривается мобилизация вооруженных сил на всей территории страны.