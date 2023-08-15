В Эквадоре убили второго политика за неделю до выборов

В Эквадоре лидера политического движения "Гражданская революция" в провинции Эсмеральдас Педро Брионеса убили около собственного дома, сообщили соратники политика по партии, сообщает Zakon.kz.

Убийство произошло за неделю до начала президентской гонки в стране. Обстоятельства убийства не называются, сообщает News.ru.

Выборы в Эквадоре запланированы на 20 августа. За пост президента и вице-президента будут бороться восемь пар кандидатов.



10 августа во время предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо. Мероприятие проходило в городе Кито. Политику трижды выстрелили в голову, он скончался на месте. Ранения получили еще восемь человек. Семь из них были госпитализированы.

После этого действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней. В рамках него предусматривается мобилизация вооруженных сил на всей территории страны.