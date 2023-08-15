Взрыв АЗС в Махачкале: погибли 30 человек

Фото: МЧС РФ

По уточненной информации МЧС России, в результате пожара на автозаправке в Махачкале пострадали 105 человек, из них 30 погибли, сообщает Zakon.kz.

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