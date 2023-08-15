Взрыв АЗС в Махачкале: погибли 30 человек
Фото: МЧС РФ
По уточненной информации МЧС России, в результате пожара на автозаправке в Махачкале пострадали 105 человек, из них 30 погибли, сообщает Zakon.kz.
Более 70 сотрудников МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара в Махачкале.
Работает кинологический расчет. Для содействия муниципалитету в оценке ущерба прибыла группа специалистов МЧС России и местных спасателей.
Махачкала. Пожар и взрыв автоцистерны.— Сергей (@srqa1964) August 15, 2023
Огонь перекинулся на АЗС. pic.twitter.com/LmTgMONRNF
Станция переливания крови. Махачкала https://t.co/Edm8agPWTJ pic.twitter.com/6lmmpV4qFU— Арсен (@Arsyha777) August 14, 2023
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript