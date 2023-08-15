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Взрыв АЗС в Махачкале: погибли 30 человек

взрыв АЗС в Махачкале Фото: МЧС РФ
По уточненной информации МЧС России, в результате пожара на автозаправке в Махачкале пострадали 105 человек, из них 30 погибли, сообщает Zakon.kz.

Более 70 сотрудников МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара в Махачкале.

Работает кинологический расчет. Для содействия муниципалитету в оценке ущерба прибыла группа специалистов МЧС России и местных спасателей.


взрыв АЗС в Махачкале

Фото: МЧС РФ

разбор завалов

Фото: МЧС РФ


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