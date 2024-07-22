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Две девушки заживо сгорели на хоррор-квесте в Махачкале

Две девушки заживо сгорели на хоррор-квесте в Махачкале, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 15:43 Фото: pixabay
В Махачкале при пожаре в комнате во время проведения квеста погибли две девушки и пострадал парень. По информации следствия, пожар начался из-за воспламенения бензиновой жидкости во время игры, сообщает Zakon.kz.

В публикации Следственного комитета по Дагестану отмечено, что пожар произошел в ночь на 22 июля. Квест проходил в подвале здания.

"Предположительно, в результате воспламенения бензиновой жидкости во время игрового сеанса произошло возгорание, в результате которого две посетительницы заведения от полученных ожогов скончались. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные лица", – отмечено на сайте.

Пресс-служба прокуратуры Дагестана в Telegram-канале уточнила, что заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала Baza, актер квеста решил добавить огня в шоу, но не рассчитал сил – начался пожар. Как рассказывают источники, когда вспыхнул огонь, одна из погибших пыталась развязать свою подругу, но сильно обгорела. 19-летнюю Асият и 25-летнюю Мадину привезли в больницу с сильными ожогами.

В пресс-службе Минздрава региона позже уточнили изданию ТАСС, что девушки были доставлены в ожоговый центр в крайне тяжелом состоянии с повреждениями, несовместимыми с жизнью:

"Несмотря на усилия реаниматологов и комбустиологов одна девушка с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела – через несколько часов интенсивной терапии".

20 июля рейсовый автобус, который следовал из Астаны в Баян-Улгий (Монголия), загорелся на трассе в России. В салоне находились 50 человек, из них 15 детей, все самостоятельно эвакуировались. К счастью, погибших и пострадавших нет.

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