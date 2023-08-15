Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Легенды ФК "Барселона" сыграют против команды "Легенды Азии" в Бишкеке

игроки "Барселоны" приедут в Кыргызстан Фото: fcbarcelona.com
ФК "Барселона" создаст в Кыргызстане две академии "Барса", кафе "Барса" и магазин "Барса", а в конце августа проведет матч "Легенды "Барселоны", сообщает Zakon.kz.

30 августа команда "Легенды "Барсы" сыграет матч против команды "Легенды Азии" на стадионе им. Д. Омурзакова в Бишкеке.

В игре примут участие бывшие игроки ФК Barcelona, в том числе Джулиано Беллетти, Лодовик Джули, Рональд де Бур, Сержи Бархуан, Джовани да Силва, Хуан Карлос Родригес и Хуан Антонио Гойкоэчеа.В игре примут участие такие бывшие игроки, как Жулиано Беллетти, Лодовик Жули, Рональд де Бур, Серхи Бархуан, Джовани да Силва, Хуан Карлос Родригес и Хуан Антонио Гойкоэчеа.

Соглашение с ФК "Барселона" также представляет собой значительный прогресс в реализации проекта Академии "Барса" на международном уровне. Клуб намерен открыть футбольную школу в Центральной Азии.

Читайте также

Четыре австралийских серфера провели 38 часов в открытом море

Рубль возобновил падение к доллару и евро после повышения ключевой ставки Центробанка РФ

В Шотландии 17 пар близнецов готовятся к поступлению в две школы

Данияр Кунафин
Барселона ФК Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
подсолнухи
Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 августа
курс доллара
Курс доллара резко вырос на торгах 14 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления