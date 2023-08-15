Легенды ФК "Барселона" сыграют против команды "Легенды Азии" в Бишкеке

ФК "Барселона" создаст в Кыргызстане две академии "Барса", кафе "Барса" и магазин "Барса", а в конце августа проведет матч "Легенды "Барселоны", сообщает Zakon.kz.

30 августа команда "Легенды "Барсы" сыграет матч против команды "Легенды Азии" на стадионе им. Д. Омурзакова в Бишкеке.

В игре примут участие бывшие игроки ФК Barcelona, в том числе Джулиано Беллетти, Лодовик Джули, Рональд де Бур, Сержи Бархуан, Джовани да Силва, Хуан Карлос Родригес и Хуан Антонио Гойкоэчеа.В игре примут участие такие бывшие игроки, как Жулиано Беллетти, Лодовик Жули, Рональд де Бур, Серхи Бархуан, Джовани да Силва, Хуан Карлос Родригес и Хуан Антонио Гойкоэчеа.

Соглашение с ФК "Барселона" также представляет собой значительный прогресс в реализации проекта Академии "Барса" на международном уровне. Клуб намерен открыть футбольную школу в Центральной Азии.