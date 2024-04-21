"Реал" сыграл против "Барселоны" – итоги

В ночь на 22 апреля завершился матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский "Реал" и "Барселона", сообщает Zakon.kz.

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На шестой минуте счет открыл защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен. На 18-й минуте нападающий хозяев Винисиус Жуниор реализовал пенальти. На 69-й минуте полузащитник Фермин Лопес Мартин вывел "Барселону" вперед.

"Реал" сравнял счет усилиями защитника Лукаса Васкеса на 73-й минуте. Но на 91-й минуте, после паса пяткой от Лукаса Васкеса, Джуд Беллингем забил победный гол. Таким образом Беллингем обеспечил победу "Реалу". Счет – 3:2.

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Это был не просто принципиальный матч между столичным и каталонским клубами. Футболисты показали захватывающую битву двух лидеров.

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Фото: Instagram/lamineyamal

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