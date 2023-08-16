Польша провела крупнейший военный парад за последние десятилетия
Министерство обороны Польши заявило, что празднование Дня Войска Польского во вторник будет отмечено демонстрацией, на которой будут представлены 200 единиц польской и иностранной военной техники, 92 самолета и 2000 военнослужащих.
Фото: Kacper Pempel/Reuters
Парад включает в себя некоторые из новейших технологий, которые есть в арсенале Польши, в том числе танки M1A1 Abrams американского производства, южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9, ракетные установки HIMARS, самоходные гаубицы Krab, а также Patriot американского производства. комплексы ракетных батарей, входящие в состав польской системы ПВО "WISŁA".
На прошлой неделе Польша объявила о развертывании дополнительных тысяч военнослужащих к своей восточной границе, поскольку растет обеспокоенность по поводу присутствия российских наемников Вагнера в Беларуси.