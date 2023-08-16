Польша провела крупнейший военный парад за последние десятилетия

В Польше провели свой крупнейший за последние десятилетия военный парад, демонстрируя оборонительную силу на фоне роста напряженности на границе, сообщает Zakon.kz.

Министерство обороны Польши заявило, что празднование Дня Войска Польского во вторник будет отмечено демонстрацией, на которой будут представлены 200 единиц польской и иностранной военной техники, 92 самолета и 2000 военнослужащих.

Фото: Kacper Pempel/Reuters

Парад включает в себя некоторые из новейших технологий, которые есть в арсенале Польши, в том числе танки M1A1 Abrams американского производства, южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9, ракетные установки HIMARS, самоходные гаубицы Krab, а также Patriot американского производства. комплексы ракетных батарей, входящие в состав польской системы ПВО "WISŁA".

На прошлой неделе Польша объявила о развертывании дополнительных тысяч военнослужащих к своей восточной границе, поскольку растет обеспокоенность по поводу присутствия российских наемников Вагнера в Беларуси.