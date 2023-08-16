В Башкортостане подросток открыл стрельбу из окна квартиры

В Уфе 15-летний подросток открыл стрельбу из окна квартиры, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, подросток без разрешения взял принадлежащий отцу пневматический пистолет и устроил стрельбу с балкона одного из домов на улице Гагарина. Прибывшие на место правоохранители определили квартиру, откуда раздавались хлопки.



"Сотрудниками полиции пневматическое оружие изъято, направлено на экспертизу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – написал канал "Новости МВД Башкортостана" в Telegram.

Как пишут СМИ, мальчик вышел из квартиры в общий тамбур и сообщил, что стрелял от скуки. По словам соседки, стрелял подросток по детскому саду.

Ранее Министерство культуры и спорта приказом от 28 июля 2023 года утвердило "Правила применения оружия при занятиях спортом и в учебных целях".

