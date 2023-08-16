Число погибших при пожарах на Гавайях выросло до 101 человека

Власти Гавайских островов продолжают работу по установлению личности 101 человека, погибшего в результате лесных пожаров на острове Мауи, сообщает Zakon.kz.

Лесные пожары, некоторые из которых еще не полностью локализованы, уже стали самыми смертоносными в США более чем за столетие, сообщает The Guardian.

В результате сильного ветра пожар охватил город Лахайна, уничтожил почти все здания в городе с населением 13 тыс. человек. Причины возгорания до сих пор расследуются.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения США направило группу патологоанатомов и техников, а также смотровые столы, рентгеновские аппараты и другое оборудование для идентификации жертв и обработки останков. Из 101 погибшего опознали останки лишь четверых.