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Названа причина разрушительного пожара на Гавайях

Названа причина разрушительного пожара на Гавайях Фото: pixabay
Стала известна одна из причин, по которым пожар на гавайском острове Мауи стал таким опустошительным и унес столько жизней, сообщает Zakon.kz.

Журналисты The Associated Press назвали одну из причин, по которым пожары на гавайском острове Мауи, разгоревшиеся в начале августа и унесшие не менее 115 жизней, стали настолько разрушительными. По их версии, "виновниками" трагедии могли стать оголенные провода.

По данным издания, в первые минуты после того, как на остров Мауи обрушился ураган и начался пожар, огонь во многих местах распространялся по узким прямым линиям. Это могло произойти из-за того, что сильный ветер сорвал электропровода, которые не были изолированы: возникшие искры воспламенили сухую траву, и огонь быстро разошелся по всему острову.

Более того, опоры ЛЭП на Мауи в основном были деревянными и очень старыми – как пишет The Associated Press, они были установлены "по устаревшему стандарту 1960-х годов" и не могли выдержать ураганный ветер. Их планировали заменить еще в 2019 году, но отложили решение этой проблемы из-за "других приоритетов". Состояние электросетей на острове было плачевным, из-за этого постоянно возникали аварии и перебои с энергоснабжением.

"Даже туристы, которые ездили по острову, спрашивали: что это такое? Эти опоры довольно заметно кренились, потому что ветер со временем их расшатал. Они определенно не могли выдержать ураган силой в 100 км/ч", – прокомментировала Дженнифер Поттер, ранее работавшая в Гавайской комиссии по коммунальному хозяйству.

Согласно последним данным, в результате пожаров на гавайском острове Мауи погибли как минимум 115 человек, более тысячи числятся пропавшими без вести. Исторический курортный город Лахайна был практически полностью уничтожен огнем.

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