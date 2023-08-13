Что творится на Гавайях: число подтвержденных жертв достигло 93

Власти округа Мауи на Гавайских островах подтвердили, что погибших в пожарах уже 93, сообщает Zakon.kz.

"Число подтвержденных жертв выросло до 93. Личности [еще] двух погибших были установлены", – указано в заявлении, опубликованном на официальном сайте властей округа Мауи.

До этого сообщалось о 89 погибших.

Ранее губернатор штата Гавайи Джон Грин сообщил, что пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Самыми крупными по числу жертв в стране считаются природные пожары 1871 года в Висконсине, тогда погибли более 1,1 тыс. человек.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа.