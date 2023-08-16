Китай отказался от отчета по безработице среди молодежи

Правительство Китая отказалось от публикации ежемесячного отчета по безработице среди молодежи в преддверии ожидаемого седьмого подряд повышения уровня безработицы, сообщает Zakon.kz.

Безработица в возрастной группе 16-24 лет выросла в июне до рекордного уровня 21,3% и, по прогнозам, будет расти снова, сообщает UPI.

Представитель Национального бюро статистики Фу Линхуэй заявил, что опросы, используемые для сбора данных "по молодежи и другим возрастным группам", нуждаются в "дальнейшем совершенствовании и оптимизации", объяснив это решение на пресс-конференции.



"Экономика и общество постоянно развиваются и меняются, поэтому статистику необходимо постоянно совершенствовать". Фу Линхуэй

Фу Линхуэй также постарался подтвердить, что рынок труда для выпускников китайских вузов в целом стабилен, а уровень трудоустройства выпускников несколько выше, чем в это время в 2022 году. Он отметил, что большинство выпускников вузов уже определились с местом работы.



Безработица среди молодежи стремительно растет, удвоившись за последние четыре года. Отчасти в этом виноваты жесткие меры, принятые в Китае в отношении COVID-19, после которых показатели так и не смогли восстановиться. В результате китайские студенты стали испытывать трудности с получением стажировок и предложений о работе.



Молодые китайские рабочие с трудом вливаются в экономику. В прошлом году около 47% из них вернулись в родные города после окончания учебы и столкнулись с жесткой конкуренцией за рабочие места. В 2018 году этот показатель составил 43%.