Американский телеведущий предложил всем женщинам улететь на Венеру

Известный американский телеведущий, комик и писатель Грег Гатфелд заявил в прямом эфире, что если бы все женщины исчезли с планеты хотя бы на неделю, преступность на Земле резко сократилась бы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN Business, с резонансным заявлением Гатфелд выступил в эфире телеканала Fox News. Издание охарактеризовало речь телеведущего, которому недавно доверили вести собственную авторскую программу в прайм-тайм, как "серию вопиюще сексистских комментариев".

Гатфелд обрушился с критикой на женщин, рассуждая о проблеме грабежей в США. Он комментировал скандал в магазине Nordstrom в Лос-Анджелесе, который незадолго до этого ограбила банда мародеров. По мнению телеведущего, женщины "снисходительны к преступлениям", поэтому если бы они на время исчезли, мир стал бы более справедливым.

"Что случилось бы, если бы все женщины взяли отпуск на недельку и улетели бы на Венеру? Сколько этих проблем прекратило бы существовать?" – задал риторический вопрос Гатфелд.

Журналист добавил, что в отсутствие женщин по всему миру якобы исчезли бы мародерство в магазинах и рецидивизм.

"Я хочу сказать, что мы стали слишком мягкими, потому что решили, будто дисциплина и наказание – это нечто плохое", – пояснил Гатфелд.

Хотя слова ведущего вызвали негативную реакцию, он за них не извинился и не уточнил, шутил он или же говорил всерьез. На Fox News также не стали комментировать его высказывания.



Грег Гатфелд – известный в США журналист, телеведущий, писатель и комик, прославившийся своими провокационными высказываниями. В 2021 году он попал на 12-е место в списке самых влиятельных медийных персон в США. Не далее как в конце июля Гатфелд оказался в центре очередного скандала из-за своих слов о Холокосте: он заявил, что узники нацистских концлагерей не только страдали, но и "приобрели там полезные навыки", позволившие им выжить.

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