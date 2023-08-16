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Возвращение Пугачевой в Россию назвали попыткой "всех помирить"

певица Фото: wikimedia
Российская юмористка и телеведущая Татьяна Лазаверва рассказала о своем отношении к покинувшей Россию певице Алле Пугачевой, сообщает Zakon.kz.

По словам экс-участницы КВН Татьяны Лазаревой, Алла Пугачева приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина с целью помирить всех. Однако не рассчитала свои силы, сообщает "Первый Женский".

"Пугачева всегда была принципиальной девушкой со своим мнением. У нее всегда жизнь – выбор. Песни про "думать". Но она одна такая. Ну да, она переоценила свои силы, считаю. Когда вернулась в Россию, думала, что приедет и всех помирит. Нет. Переоценила".Татьяна Лазарева

При этом юмористка уверена, что Пугачева не обсуждала после своего отъезда с Вячеславом Зайцевым или Валентином Юдашкиным политическую обстановку в стране.

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