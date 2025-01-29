Поклонники Аллы Пугачёвой обсуждают ее возможное возвращение в Россию

В среде российских почитателей и недоброжелателей Аллы Пугачёвой пошли разговоры о возможном возвращении певицы, сообщает Zakon.kz.

Повод для таких разговоров дала ее дочь – Кристина Орбакайте. На своей странице в Instagram она поделилась архивным видео с легендарного концерта Примадонны в Чернобыле, где та выступала перед ликвидаторами после аварии.

Многие восприняли это как намек на возвращение певицы в Россию. Комментарии не заставили себя долго ждать. При этом большая часть комментаторов решили не скрывать свои обиды.

Народ больше не воспринимает Пугачёву в любом ее проявлении;

Это подготовка к возвращению?;

Все заслуги обнулила своим предательством.

Тем не менее Кристина настойчиво отмывает репутацию своей 75-летней матери. После слов Пугачёвой о "холопах и рабах", певица рекомендует к просмотру архивное видео на YouTube-канале своей матери, на котором Примадонна выступала для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и произносила в рамках выступления патриотические лозунги.

"Служу Советскому Союзу! Мы едины, патриотичны – не на словах, а на деле. Мы остаемся людьми, которые любят не только свою Родину, но и людей", – звучало в речи Пугачёвой.

При этом Орбакайте не забывает и о себе. На днях она с Филиппом Киркоровым выступила на свадьбе в Нью-Йорке.