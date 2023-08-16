13-летний сын Сергея Жукова стал соведущим нового шоу

13-летний сын солиста российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова Энджел стал соведущим нового шоу "Полтора спортсмена", которое запускает социальная сеть "Одноклассники", сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лента.ру", вместе с Энджелом ведущим шоу будет шоумен и продюсер Дмитрий Шепелев.

Отмечается, что в первом выпуске нового проекта Жуков приходил на футбольную тренировку и занялся бальными танцами.

"Я думал, это будет скучно. Но когда я начал танцевать, я понял, что это очень увлекательно. Мне очень понравилось учить ча-ча-ча", – рассказал начинающий ведущий.

Как уточняется, спортивно-познавательное шоу "Полтора спортсмена", в котором ведущий вместе с детьми выбирает подходящие спортивные хобби, стартовало 15 августа. Новые выпуски шоу будут выходить по вторникам.

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