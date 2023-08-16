Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

13-летний сын Сергея Жукова стал соведущим нового шоу

сын Сергея Жукова Фото: Одноклассники
13-летний сын солиста российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова Энджел стал соведущим нового шоу "Полтора спортсмена", которое запускает социальная сеть "Одноклассники", сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лента.ру", вместе с Энджелом ведущим шоу будет шоумен и продюсер Дмитрий Шепелев.

Отмечается, что в первом выпуске нового проекта Жуков приходил на футбольную тренировку и занялся бальными танцами.

"Я думал, это будет скучно. Но когда я начал танцевать, я понял, что это очень увлекательно. Мне очень понравилось учить ча-ча-ча", – рассказал начинающий ведущий.

Как уточняется, спортивно-познавательное шоу "Полтора спортсмена", в котором ведущий вместе с детьми выбирает подходящие спортивные хобби, стартовало 15 августа. Новые выпуски шоу будут выходить по вторникам.

Ранее повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина поразила пользователей Сети.

Читайте также

Популярного блогера Елену Блиновскую отказались выпустить из-под домашнего ареста

Арестованный за поджог Корана обвинил сына Кадырова в избиении

Перешедший границу КНДР американский солдат попросил политическое убежище

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Южно-Казахстанский государственный педагогический университет переименован в Южно-Казахстанский педагогический университет
В Казахстане переименовали два университета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления