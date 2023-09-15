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Семейное фото Сергея Жукова растрогало поклонников

Семейное фото Сергея Жукова умилило поклонников Фото: Instagram/sezhukov
Лидер российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков 15 сентября 2023 года на странице в Instagram опубликовал фото с супругой и тремя детьми, сообщает Zakon.kz.

"Как же я люблю такие наши семейные фотокарточки... Они всегда про воспоминания, теплые эмоции и любовь", – говорится в подписи к публикации.

  • Какие же вы все милые и друг на друга похожие.
  • Такие дети-то уже большие, офигеть... Такие красивые.
  • Как на вашу семью приятно смотреть!
  • Пример настоящей, любящей семьи.
  • Берегите друг друга, – отметили комментаторы.

Жуков женат на певице Регине Бурд с 2007 года. У них дочь и двое сыновей.

В августе 2023 года сообщалось, что 13-летний сын певца Энджел стал соведущим нового шоу "Полтора спортсмена".

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