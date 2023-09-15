Семейное фото Сергея Жукова растрогало поклонников

Лидер российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков 15 сентября 2023 года на странице в Instagram опубликовал фото с супругой и тремя детьми, сообщает Zakon.kz.

"Как же я люблю такие наши семейные фотокарточки... Они всегда про воспоминания, теплые эмоции и любовь", – говорится в подписи к публикации.

Какие же вы все милые и друг на друга похожие.

Такие дети-то уже большие, офигеть... Такие красивые.

Как на вашу семью приятно смотреть!

Пример настоящей, любящей семьи.

Берегите друг друга, – отметили комментаторы.

Жуков женат на певице Регине Бурд с 2007 года. У них дочь и двое сыновей.

В августе 2023 года сообщалось, что 13-летний сын певца Энджел стал соведущим нового шоу "Полтора спортсмена".