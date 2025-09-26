#АЭС в Казахстане
Мир

Жена Зеленского добилась фото с Меланией Трамп

Елена Зеленская сфотографировалась с Меланией Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 07:33 Фото: Telegram/Olena Zelenska
25 сентября в своих соцсетях первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала совместную фотографию с Меланией Трамп, сообщает Zakon.kz.

Ранее супруга президента США отклонила предложение о проведении отдельной двусторонней встречи с первой леди Украины Елены Зеленской в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Поэтому лишь приветствовала Зеленскую в день начала форума, пишут в соцсетях со ссылкой на пресс-секретаря Мелании Трамп.

В описании к фотографии Зеленская выразила уверенность в продолжении сотрудничества с Меланией Трамп для помощи нуждающимся детям. Она подчеркнула, что защита детства – это общая ответственность перед будущими поколениями.

Фото: Telegram/Olena Zelenska

Тем временем фотография президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была размещена на центральных улицах и проспектах Нью-Йорка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
На Netflix вышел сериал "Дом Гиннесса"
04:40, 26 сентября 2025
На Netflix вышел сериал "Дом Гиннесса"
Испания направит крейсер для защиты гуманитарного груза Греты Тунберг
02:26, 26 сентября 2025
Испания направит крейсер для защиты гуманитарного груза Греты Тунберг
Мелания Трамп отказалась отдельно встречаться с женой Зеленского
07:50, 24 сентября 2025
Мелания Трамп отказалась отдельно встречаться с женой Зеленского
