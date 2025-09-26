Жена Зеленского добилась фото с Меланией Трамп
Ранее супруга президента США отклонила предложение о проведении отдельной двусторонней встречи с первой леди Украины Елены Зеленской в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Поэтому лишь приветствовала Зеленскую в день начала форума, пишут в соцсетях со ссылкой на пресс-секретаря Мелании Трамп.
First Lady Melania Trump's spokesman confirms that Mrs. Trump met with Mrs. Zelenska, wife of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.— Kristopher Rivera (@kgrivera) September 24, 2025
However, it doesn't seem it was a bilateral meeting, but brief encounter at an event on sidelines of UN General Assembly. pic.twitter.com/dmD5NCea5t
В описании к фотографии Зеленская выразила уверенность в продолжении сотрудничества с Меланией Трамп для помощи нуждающимся детям. Она подчеркнула, что защита детства – это общая ответственность перед будущими поколениями.
Фото: Telegram/Olena Zelenska
